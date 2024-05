Due bambini aggrediti da un pitbull 

Giocavano spensierati nei pressi di casa in compagnia di amici e compagnetti di scuola quando l’improvvisa comparsa di un grosso pitbull ha rischiato di trasformare una giocosa domenica mattina in una scioccante tragedia: il molosso si sarebbe mostrato subito aggressivo, creando il fuggi-fuggi nel gruppo di bambini e riuscendo prima a saltare addosso a un bambino di 10 anni, azzannandolo a una mano, poi aggredendo anche un coetaneo, accanendosi su un braccio e su un orecchio. Attacchi fulminei che secondo una prima ricostruzione sarebbero durati pochi attimi, sufficienti però ad infliggere delle ferite, fortunatamente non gravi, ai due giovanissimi i quali se la sarebbero cavata con pochi punti di sutura.

Urla e soccorsi

L’increscioso episodio si è verificato intorno a mezzogiorno in via Bonn, in uno spiazzo posto tra il parcheggio di un circolo e l’area verde denominata Sa Carruba. Le urla dei bambini e l’accorrere di alcuni residenti hanno fatto scattare l’allarme: sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Iglesias e un’ambulanza medicalizzata che ha provveduto a trasportare il bimbo con la ferita all’orecchio al Sirai di Carbonia mentre l’amico era già stato caricato in macchina da un genitore e trasportato prima al Cto di Iglesias, poi al Sirai, infine al Brotzu di Cagliari (pare per carenza di medici al Sirai).

Il caso Carbonia

A Carbonia, da sei mesi, il rione fra le vie Veneto, Curiel e Dalmazia vive nel terrore a causa di due pitbull la cui proprietaria ha già subito una denuncia: i cani, che stanno in un alloggio da cui spesso riescono a scappare, si sarebbero resi protagonisti di almeno sei aggressioni. Il più recente qualche settimana fa, quando hanno ferito un cagnetto di piccola taglia e terrorizzato la proprietaria, una 42enne che si è messa in salvo rifugiandosi in un giardino. I due pitbull avevano colpito per la prima volta in novembre, uccidendo un cagnetto nella rotonda di via Ospedale e ferendo la proprietaria. Altre tre aggressioni in febbraio, quindi in aprile l’attacco a una cagnolina e alla proprietaria che aveva tentato di proteggerla. Nel rione i bambini non vengono più mandati a giocare per strada e chi ha cani li porta a passeggiare in zone lontane. Il mese scorso le forze dell’ordine erano state a un passo dal sequestro dei due pitbull ma il Tribunale non aveva dato il nullaosta perché nel frattempo gli animali erano di nuovo in giardino: un’ordinanza del sindaco Pietro Morittu consente il prelievo dei cani solo se sono in giro.

