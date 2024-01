due balliana campioni sardi allievi 

A Sassari è il campionato delle prime volte: mai tanti titoli sardi giovanili assegnati nel ciclocross, addirittura 7, con Esordienti e Allievi che hanno gareggiato separati in due prove da 30’ che hanno avuto dominatori assoluti in Leonardo Onida (Esordiente di 2° anno della Fabio Aru Academy) ed Enrico Balliana (Allievo di 2° anno in prestito al Team Buja), il cui fratello Andrea ha vinto tra i 1° anno. Nel Memorial Adriano Testone (allestito da quella che fu la sua società, il Progetto Sport), hanno invece gareggiato assieme le categorie maggiori sui 40’, con vittoria del Master 2 quartese Andrea Pillai davanti allo Junior Gabriele Carboni.

Le classifiche

Esordienti : 1. Leonardo Onida (2° anno, Fabio Aru Academy), 2. Ettore Cabboi (1°, Donori Bt), 3. Federico Agus (2°, Vc Sarroch), 4. Marco Piga (2°, F. Aru Academy), 5. Edoardo Schintu (2°, Ciclobottega), 6. Giuseppe Mezzano (1°, Sc Pattada); 8. Tomaso Concas (1°, F. Aru Academy); 14. Soraya Cancedda (Ed1, Vc Sarroch); 17. Maura Lai (Ed2, Gialeto 1909); 21. Carlotta Ghiani (Ed1, Crazy Wheels).

Allievi : 1. Enrico Balliana (2° an- no, Team Buja), 2. Emanuel Sedda (2°, Fabio Aru Academy), 3. Da- niele Santamaria (2°, Monteponi), 4. Andrea Balliana (1°, Arkitano), 5. Edoardo Mocci (1°, Uc Guspini), 6. Gabriele Marrocu (1°, id.); 10. Martina Canargiu (Da, Arkitano); 12. Martina Becciu (Da, Dueppi); 18- Giorgia Melis (Da, Monteponi).

Juniores-Master : 1. Andrea Pillai (M2, 2000 Ricambi), 2. Ga- briele Carboni (Ju, Dueppi), 3. Ro- berto Porcu (Ju, Ped. Siniscolese), 4. Sandro Marras (M4, Alghero Bike); 7. Sebastiano Biancu (M5, Fancello Cicli); 9. Orlando Pitzanti (Elmt, Sestu Bike), 10. G. Antonio Podda (M8, Dueppi). Donne : 1. Manola Vacca (W3, Pul.Sar.).

Campionati italiani

Ai campionati italiani di Cremona, si è ben comportatata Sara Murgia. La Junior del Vc Sarroch ha recuperato parecchi posizioni dopo il via da una “griglia” penalizzante e ha chiuso 17ª. In campo maschile, poche chance per i due Juniores sardi: Mattia Solferino (Dueppi) si è piazzato 58°, Mauro Deriu (Uc Guspini) 64°. Tra gli Under 23, il migliore è stato Alessio Fois (Arkitano, 26°), con Mirko Pani 32° e Mattia Fabbrini 35°, entrambi della Fabio Aru Academy.

