Due autoemoteche  danneggiate dopo un incidente 

«Una delle nostre autoemoteche dovrà restare ferma, mentre l'altra potrà continuare ad andare in giro nonostante i danni. Ad ogni modo, anche usando quella più piccola, vogliamo che nessuno degli appuntamenti già prestabiliti salti, perché in questo momento c’è tantissimo bisogno di sangue». Antioco Dessì, referente provinciale dell’Avis, traccia così il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina in via Flavio Gioia: un'auto guidata da una giovane donna è piombata su due mezzi parcheggiati davanti alla sede dell'associazione, utilizzati ogni giorno per la raccolta del sangue.

La dinamica dello schianto non è ancora chiara, ma sul sinistro stanno indagando gli agenti della Polizia Locale. Per fortuna, la conducente dell’utilitaria finita addosso alle autoemoteche è rimasta pressoché illesa. La sua auto è stata completamente distrutta, mentre l’Avis sta ancora quantificando i danni dei mezzi utilizzati per la raccolta del sangue.

