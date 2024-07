Due auto incendiate nella notte 

Incendiari in azione ieri notte a Torpè, dove due auto sono state date alle fiamme. L’incendio di origine dolosa di è verificato in sia San Michele a poca distanza dal Municipio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola, insieme a una pattuglia dei carabinieri della stazione. Nel rogo è andata completamente distrutta una Mini di proprietà di Giovanni Satta, 70 anni, ex dipendente Forestas. Le fiamme hanno gravemente danneggiato anche una Honda Civic che era posteggiata a pochi passi. Una volta bonificato il rogo e messo in sicurezza l’area, i vigili hanno avviato le verifiche per fare chiarezza sulle origini dell’incendio. I controlli hanno consentito di stabilire l’azione dolosa da parte di ignoti che hanno utilizzato del liquido infiammabile per innescare le fiamme. A quel punto i militari hanno avviato le indagini per far luce sui responsabili. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA