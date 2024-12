Due auto incendiate, le fiamme minacciano un palazzo 

Fiamme in piena notte a Sorso. Sono stati minuti di paura quelli vissuti nel centro della Romangia, ieri alle tre, quando hanno preso fuoco due autovetture parcheggiate in via Colombo, una delle strade più trafficate del paese. Dalle macchine, una Mercedes Gla e una Ford Fiesta, si è levato un fuoco intenso che, in breve tempo, ha avvolto sia le carrozzerie che gli interni. Ma insieme al rogo si sviluppava un’altra emergenza, quella dei residenti del palazzo davanti. Le fiammate, oltre al concreto pericolo che le automobili potessero esplodere, lambivano le abitazioni e tre persone, che si trovavano in casa, non riuscivano a scappare dai propri appartamenti ormai divenute trappole. Intanto l’allarme era già scattato e, sul posto, si stavano recando i vigili del fuoco insieme al 118 e ai carabinieri. I primi sono riusciti a estinguere le fiamme e a bonificare l’area ma non hanno potuto salvare le auto, distrutte dal fuoco. Liquefatte anche le ruote oltre al vano motore, alle portiere e all’abitacolo. Le vampate hanno poi compromesso il portone d’ingresso della casa di fronte annerendo la facciata senza per fortuna causare ferite o ustioni agli abitanti. Secondo una prima ricostruzione, anche se i pompieri non hanno trovato inneschi, quanto accaduto sarebbe di probabile origine dolosa.