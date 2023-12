Due auto incendiate, inferno di fuoco in una palazzina 

Lingue di fuoco fino al primo piano di una palazzina, una famiglia di 4 persone evacuata, la paura di un intero condominio che con mezzi di fortuna si è prodigato per tentare di spegnere l’incendio. Nel porticato dell’edificio a quattro piani di via Dante Alighieri, alle 23.30 di giovedì, è scoppiato l’inferno di fuoco. Due macchine incenerite e tre garage danneggiati dal rogo scatenatosi in modo violento e innescato, probabilmente, da una delle auto distrutte, una Bmw nuova ridotta ad uno scheletro. Il proprietario Gavino Carta, 62 anni, è un commerciante che risiede poco distante. «È un atto doloso, – dice – ho già sporto denuncia ai carabinieri». Stessa sorte per la Mercedes d’epoca parcheggiata vicino. Entrambe occupavano due dei tre stalli del porticato che dava accesso a tre box auto, uno compromesso, gli altri due danneggiati. «Ho sentito degli scoppi sordi, mi sono affacciato ed ho visto una nube nera salire nel mio terrazzino», racconta Romolo Fusco, uno dei residenti costretti a liberare l’appartamento insieme alla moglie e ai due figli. «Ho tentato di intervenire con l’estintore ma mi sono arreso, quindi ho allarmato il condominio e i vigili del fuoco. I miei bambini erano terrorizzati, l’auto a fuoco era parcheggiata sotto la camera da letto». Hanno fatto rientro nella loro abitazione dopo l’intervento di spegnimento e messa in sicurezza dei vigili del fuoco.

