Due auto incendiate in piazza Asproni 

Gli incendiari di turno che imperversano negli ultimi tempi nel Nuorese ieri notte hanno fatto tappa a Bitti, nella centralissima piazza Asproni. Sono entrati in azione con grande spavalderia, senza curarsi del fatto che nel bar di fronte le serrande erano ancora aperte e le luci accese.

Il locale fa capo ai proprietari delle vetture prese di mira, entrambe parcheggiate negli stalli di fronte, lungo il perimetro della piazza.

Si tratta di Attilio Fois e della moglie. Le loro vetture sono state devastate dalle fiamme. Una, in particolare, ha avuto conseguenze più gravi rispetto all’altra auto interessata dal rogo.

In piazza Asproni, appena hanno raccolto la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti da Nuoro dopo le 2 di ieri notte. Hanno subito provveduto a spegnere l’incendio per evitare che potesse propagarsi e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area attorno. Poi hanno effettuato i rilievi necessari a individuare le possibili cause del rogo.

Dai primi accertamenti eseguiti è emerso che l’incendio potrebbe avere un’origine dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del paese che hanno avviato le indagini per individuare un eventuale movente e risalire agli autori del gesto.

