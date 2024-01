Due auto incendiate in meno di un’ora: serata di fuoco in centro 

Serata di fuoco ieri a Quartu, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per due volte, nel giro di un’ora, per due auto incendiate. Nel mirino, due veicoli parcheggiati a mezzo chilometro l’uno dall’altro: il primo in via Giovanni Battista Vico, il secondo in via Francesco Cilea. Entrambe le strade sono traverse del centralissimo viale Colombo.

Il primo allarme in via Vico poco dopo le 21. Le squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto il posto e domato le fiamme, avviando gli accertamenti sulle possibili cause del rogo: il sospetto è che possa essere stato appiccato volontariamente.

Un sospetto rafforzato dal secondo allarme, scattato poco prima delle 22, stavolta in via Cilea, a pochi minuti di strada dal primo incendio. Anche stavolta le fiamme stavano divorando un’auto in sosta. Nuovo intervento per spegnere il fuoco, nuovi accertamenti.

Soltanto oggi si potrà sapere qualcosa di più sulla natura dei due incendi e capire se i proprietari si conoscano e abbiano qualcosa a che fare uno con l’altro o se invece gli incendiari abbiano colpito bersagli scelti a caso. (m. n.)

