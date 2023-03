Due auto incendiate, allarme sicurezza 

L’ennesimo attentato incendiario in centro città, la terza auto date alle fiamme nel giro di poche settimane. L’ultimo episodio risale alla notte tra domenica e lunedì quando ignoti armati di una tanica di benzina sono riusciti a trasformare un angolo di via Giovanni XXIII in una zona di guerra. Due auto distrutte e la facciata di un palazzo completamente annerita, con il rischio di innescare il rogo anche nell’appartamento del primo piano. È successo intorno alle due di notte, nella strada dove il 25 gennaio scorso era stata presa di mira una Range Rover, seriamente danneggiata dallo scoppio di una bomba carta.

Un inferno di fuoco

Questa volta nel mirino degli incendiari una Lancia Dedra. Prima hanno rotto il vetro di un finestrino, poi hanno innaffiato l’abitacolo di liquido infiammabile. L’accendino ha scatenato un inferno di fuoco, incendiando anche una Ypsilon si trovava a pochi centimetri. Si è avvertita una forte esplosione. Le lingue di fuoco hanno raggiunto le tende di un esercizio commerciale e il balcone al primo piano. Si è temuto il peggio. Sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli. Hanno lavorato per circa un’ora prima di avere ragione sulle fiamme. I carabinieri della Compagnia di Alghero stanno svolgendo le indagini, con gli uomini della Scientifica che, anche ieri mattina, sono tornati sul posto.

La paura

Intanto in città si respira un’atmosfera di apprensione. L’Udc, con il capogruppo Christian Mulas, ha già chiesto al sindaco Mario Conoci un incontro urgente con la prefetta Paola Dessì. «Non possiamo far passare questi episodi come incidenti», avverte Mulas che sul caso ha preparato una interrogazione firmata da tutto il gruppo consiliare: «Una scena da film quella vissuta dai vigili del fuoco arrivati tempestivamente con le forze dell’ordine, un evento che sta preoccupando i cittadini e suscitando paura e insicurezza in città. Per questo chiediamo al sindaco un Tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana». Anche il Partito Democratico, in allarme, ha chiesto un Consiglio comunale dedicato all’argomento sicurezza, invitando il sindaco Mario Conoci a riferire in aula. «Questi episodi che negli anni passati erano pressoché assenti, stanno ultimamente trovando spazio anche nella nostra città e, con una frequenza preoccupante. Questo sta certamente turbando i nostri cittadini e anche chi, con grandi sacrifici, mette in piedi attività commerciali», dice il capogruppo dei democratici Mimmo Pirisi: «Non possiamo più far finta di niente».