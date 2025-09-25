Due auto incendiate al Margine Rosso 

Dopo i furti, Margine Rosso torna nel mirino dei balordi. In 48 ore due auto sono state date alle fiamme in via Bithia e nella strada comunale Sant’Anastasia. Il fuoco ha avvolto anche un’auto in sosta in una proprietà privata. Sul posto sono state trovate tracce di diavolina il che non lascerebbe dubbi sull’origine dolosa del rogo. Il proprietario di una delle auto incendiate, una Twingo, ha lanciato l’allarme al Comitato di Margine Rosso chiedendo anche di organizzare un incontro tra gli stessi residenti della zona per discutere della questione e decidere il da farsi. Da tempo infatti il quartiere è preso di mira da ladri e balordi che sono entrati più volte nelle ville o che hanno tentato le incursioni. Adesso si è passati ai roghi, segno di un problema generale.

Anche il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu aveva più volte denunciato la situazione chiedono controlli più assidui. I residenti per cercare di proteggersi avevano cominciato a fare le ronde, passeggiando all’imbrunire per sorvegliare il quartiere. (g. da.)