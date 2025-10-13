VaiOnline
Via Oslo.
14 ottobre 2025 alle 00:10

Due auto in fiamme, paura nella notte 

Un’alba di fuoco e di paura, ieri, nella via Oslo a Quartu dove le fiamme divampate improvvisamente su un’auto in sosta, hanno aggredito un secondo mezzo. Le lingue di fuoco hanno raggiunto alcuni metri di altezza, senza per fortuna far danni negli appartamenti vicini. Diverse le persone che si sono riversate in strade: sul posto con i vigili del fuoco, anche carabinieri e polizia per l’avvio delle indagini. Da stabilire se il rogo sia stato appiccato dai piromani o se sia stato provocato da un cortocircuito sul primo mezzo andato a fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando una squadra dei vigili del fuoco del comando di viale Marconi,è intervenuta sul posto con due automezzi. Le fiamme, sviluppatesi, come detto da una delle vetture in sosta, si sono rapidamente propagate a un secondo veicolo parcheggiato a poca distanza.

I Vigili del fuoco hanno rapidamente circoscritto le fiamme, sino a spegnerle completamente. Hanno quindi messo in sicurezza il sito, evitando che il rogo potesse estendersi alle abitazioni e alle strutture circostanti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso gli accertamenti tecnici per risalire alla natura del rogo. Gli inquirenti avrebbero già esaminato le immagini provenienti da alcune telecamere piazzate nelle vicinanze. Raccolte anche qualche testimonianza. In merito comunque non sono ancora trapelate indiscrezioni.

