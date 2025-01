Due auto in fiamme in via Piemonte, ipotesi attentato 

Erano parcheggiate sulla stessa corsia ma in direzioni opposte. Entrambe le auto sono state distrutte dal fuoco divampato dalla parte anteriore. Un indizio in più che agli investigatori fa sospettare come all’origine del rogo ci sia stata una matrice dolosa. È successo tutto durante la notte tra sabato e domenica. Quando mancava un quarto d’ora all’una, i vigili del fuoco di Tortolì, allertati dalla sala operativa del comando di Nuoro, si sono precipitati in via Piemonte, a pochi metri dalla circonvallazione sud, dove le fiamme avevano avvolto una Fiat Panda e una Kia Soul. I mezzi erano in uso a una famiglia originaria di Arzana. Il personale del 115 è riuscito ad aver ragione delle fiamme, ma non a impedire che le utilitarie andassero completamente distrutte. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno subito fatto scattare le indagini. Hanno sentito a lungo i proprietari dei mezzi, mettendo a verbale le loro testimonianze. Nelle ore successive i militari hanno avviato la cernita degli impianti di videosorveglianza, ma al momento non sarebbero emersi elementi utili a ricostruire cosa sia accaduto nei minuti precedenti l’episodio. Durante il loro intervento, i vigili del fuoco non avrebbero rinvenuto tracce riconducibili a un attentato, che però sarebbe la pista privilegiata dagli inquirenti proprio alla luce della posizione in cui erano parcheggiate le macchine. I militari confidano di poter rintracciare qualche immagine delle videocamere per dare una svolta alle indagini e capire se effettivamente l’incendio sia stato appiccato da qualcuno. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA