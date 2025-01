Due auto in fiamme a Luna e Sole 

Una scia di fuoco e lamiere annerite. Continuano i roghi di automobili in città. Si sviluppano in ogni quartiere senza tralasciarne alcuno. Ieri è stata l’area di Luna e Sole a fornire il suo triste spettacolo di abitacoli liquefatti con l’incendio di due utilitarie avvenuto poco prima delle cinque del mattino in via Palmiro Togliatti. Le fiamme hanno avvolto le macchine devastando carrozzeria e interni. I vigili del fuoco, intervenuti nel g iro di pochi minuti, hanno potuto soltanto salvare un terzo autoveicolo, parcheggiato poco più sopra, del quale è stato solo danneggiato il cofano. Danni irreparabili su una Toyota e la seconda autovettura, così consumata dall’alta temperatura da risultare irriconoscibile anche nella marca originaria. Sull’episodio indaga la polizia, chiamata a certificare un’eventuale origine dolosa dell’incendio che si aggiungerebbe alle tante nell’ultimo anno a Sassari. (e. f.)

