Due auto distrutte nel raid incendiario in via Col del Rosso 

I rumori, il fumo e le fiamme. Notte di paura in via Col del Rosso, a San Michele: due auto sono state danneggiate nella parte anteriore in un incendio tra venerdì e ieri. Un raid in piena regola: la Citroën C1 e la Peugeot 108, entrambe bianche, hanno riportato danni ingenti e la situazione sarebbe potuta essere ben peggiore se non ci fosse stato il pronto intervento dei vigili del fuoco, chiamati d’urgenza dagli abitanti della zona. Le modalità del rogo non lasciano dubbi: si è trattato di un atto doloso. E su questo sono in corso le indagini della Polizia.

L’allarme per quanto stava accadendo in via Col del Rosso, nel tratto verso lo svincolo da viale Monastir, è stato dato durante la notte. Dei residenti hanno sentito alcuni rumori provenienti dalla strada. Poi hanno visto il fumo e il bagliore delle fiamme. La chiamata al 112 ha permesso alle squadre dei vigili del fuoco di viale Marconi di arrivare in tempo per impedire che le fiamme causassero ulteriori danni. Una volta spento l’incendio, le vetture sono state messe in sicurezza. La Citroën C1 e la Peugeot 108 hanno riportato danni nel cofano e nel parabrezza anteriore: dunque due roghi distinti perché nonostante fossero parcheggiate vicine, le fiamme non sono passate da un’auto all’altra.

Sul posto anche gli agenti della Squadra volante. Sono stati sentiti i proprietari dei mezzi: avrebbero riferito di non aver idea del perché possano essere finiti al centro di questo raid. Dunque i poliziotti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, lavorano su due fronti: l’atto intimidatorio oppure quello vandalico. (m. v.)

