Due auto distrutte dalle fiamme 

Le fiamme hanno avvolto un’auto, poi una seconda raggiungendo le serrande della libreria in via Redipuglia 24. «Se non ci fossero state le vecchie e care serrande in ferro, quelle senza fori tra le maglie, chissà forse adesso staremmo parlando di un disastro», spiega il titolare, Mario Camboni. E nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, alle 5 di ieri, i danni sono stati comunque ingenti: due vetture distrutte, le vetrine esterne della cartolibreria divorate dal fuoco così come l’insegna, e l’impianto elettrico fuori uso. L’attività è rimasta aperta, nonostante gli inevitabili disagi.

Le cause

Su quanto accaduto sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco: non sono state trovate tracce evidenti che possano far pensare a un’azione dolosa. Ma per ora non si esclude nulla. Spetterà ai carabinieri, al lavoro su quanto accaduto, capire se sia stato effettivamente un corto circuito o se si sia trattato di un atto vandalico o un gesto intimidatorio nei confronti del proprietario dell’auto da cui sono partite le fiamme. Per ora l’ipotesi del fatto accidentale è quella maggiormente battuta dagli investigatori.

La preoccupazione

«Mi hanno avvisato alle 5 alcuni abitanti della via che mi conoscono bene. Una telefonata e sono subito corso sul posto», spiega Mario Camboni. «Ho avuto paura che il fuoco potesse raggiungere l’interno del locale. Per fortuna le serrande lo hanno impedito. I danni sono comunque ingenti: tra vetrine esterne, insegna e impianto elettrico saranno venti mila euro». La vettura da cui sarebbe partito il rogo è completamente distrutta, l'altra ha subito danni ingenti nella parte anteriore.

Il fumo

L’allarme è stato dato subito dagli abitanti del palazzo sopra la cartolibreria che hanno sentito i rumori provocati dall’incendio. Il fumo ha invaso anche alcune case ma non è stato necessario liberare l’edificio. I vigili del fuoco del distaccamento del porto hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Poi l’arrivo dei carabinieri e l’avvio delle indagini. (m. v.)

