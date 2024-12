Due auto distrutte dal fuoco in via Schiavazzi: indagini aperte per chiarire se il rogo è doloso 

Due auto in sosta nel quartiere di Sant’Elia sono state distrutte da un incendio, ieri poco dopo le 4 del mattino di ieri. Una era una Bmw del valore vicino agli 80mila euro, pare di proprietà di un ingegnere, l’altra un’Audi di un valore inferiore ma comunque alto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Schiavazzi poco dopo aver ricevuto l’allarme, ma le fiamme sono state rapidissime e in meno di mezz’ora hanno distrutto le due auto. I pompieri per ora non hanno stabilito se il rogo è stato doloso, e cioè se è stato trovato un innesco attorno o all’interno di una o di entrambe le auto. Saranno le indagini a chiarirlo.

