Due auto distrutte da un incendio 

Un’auto è andata a fuoco in via Montesanto, all’altezza della lavanderia self-service di Noemi Porcu. Intorno alle 3, l’auto di proprietà di Nicola Vacca, una Fiat Chrysler, si è incendiata rimanendo completamente distrutta. Le fiamme hanno coinvolto anche una Nissan Juke parcheggiata a fianco che ha subito ingenti danni sul lato sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Assemini e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo. Le fiamme hanno provocato danni anche ai contatori elettrici della lavanderia, dell’agenzia di assicurazioni e del condominio, creando disagi tra i residenti che sono rimasti senza energia elettrica per svariate ore. Sembrerebbe che la Fiat abbia avuto un cortocircuito interno che ha causato l’incendio. Tuttavia, sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Pula guidati dal luogotenente Bruno Caruso. (fe. c.)

