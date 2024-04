Due auto bruciate a Olbia e Buddusò, cresce l’allarme nel territorio 

Ancora un’auto bruciata in città e ormai il conteggio va oltre i venti roghi dall’inizio dell’anno, in gran parte classificati come intimidazioni. Stavolta l'allarme dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Sassari è scattato alle 2 di questa notte: una squadra del distaccamento locale di Olbia è stata chiamata ad intervenire per spegnere le fiamme che stavano distruggendo una Fiat 500L parcheggiata in una piazzola sterrata in via Barcellona alta. Sono in corso accertamenti per individuare le cause.

E sempre alle 2, i vigili del fuoco di Ozieri hanno sedato l'incendio di un'automobile a Buddusò. Ad avvisare i proprietari e lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa dei proprietari che hanno visto le fiamme alte avvolgere il mezzo, andato distrutto. Su entrambi gli episodi stanno indagando i Carabinieri.

L’ondata di attentati incendiari non sta risparmiando neppure il territorio di Arzachena dove nei giorni scorsi c’è stato un dibattito sul tema sicurezza in Consiglio comunale con la richiesta di potenziamento degli organici delle forze dell’ordine.

