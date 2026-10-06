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Alghero.
07 ottobre 2026 alle 00:52

Due auto a fuoco nella notte

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È l’ennesimo episodio di auto in fiamme ad Alghero. Questa volta sono due le vetture interessate, quasi contemporaneamente, nel quartiere di Sant’Agostino: una Nissan Qashqai parcheggiata in via Cravellet e una Toyota Rav 4 in via Foradada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme evitando che si propagassero agli altri mezzi parcheggiati. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica, stabilire la natura dei due incendi e verificare l’esistenza di una eventuale correlazione tra gli episodi. La Qashqai è intestata a una donna, impiegata, mentre la Rav 4 appartiene a un uomo, lavoratore dipendente. La notte di fuoco riapre il dibattito sulla sicurezza. Per il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia il fatto è «gravissimo e profondamente preoccupante» e, tra l’altro, arriva a poca distanza dal ritrovamento di un ordigno rudimentale sulla circonvallazione. «Alghero non può continuare ad assistere a episodi di questo tipo» commentano da FdI sollecitando un rafforzamento del presidio del territorio. Anche Giovanna Caria dei Riformatori Sardi è preoccupata e invita a non leggere separatamente la successione di episodi degli ultimi mesi suggerendo al sindaco di informare la Direzione distrettuale antimafia. (c.fi.)

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