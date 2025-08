Due auto a fuoco nel centro storico 

Due auto a fuoco la notte scorsa in pieno centro, esattamente tra via Canelles e piazza Lamarmora, di fronte all’edificio in cui ha sede l'ufficio postale. L’episodio, di quasi certa origine dolosa, è avvenuto nelle prime ore del mattino. Il primo veicolo preso di mira, una Ford Kuga, è andato completamente distrutto dalle fiamme che hanno poi avvolto un’altra automobile parcheggiata dietro. Hanno anche procurato seri danni alla facciata della libreria Mondadori.

L’allarme

Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale ha evitato conseguenze più pesanti. «Ci ha svegliato - racconta Stefano Zara, proprietario del secondo veicolo coinvolto, una Jeep Compass - il suono delle sirene dei mezzi di soccorso. Abitando nelle vicinanze, ho capito che stava succedendo qualcosa nella zona in cui avevo parcheggiato l’auto. Quando sono arrivato sul posto ho avuto la brutta sorpresa». Stefano Zara, di origini iglesienti ma residente in Lombardia, insieme alla sua famigliola trascorre da sempre le vacanze estive a Iglesias, città natale del padre. «Domenica sera avremmo dovuto imbarcarci dal porto di Olbia per fare ritorno a casa. Proprio per questo la notte di sabato avevo deciso di parcheggiare l'auto nelle vicinanze di casa per rendere più agevole il caricamento dei bagagli più ingombranti in vista della partenza». Il rogo della scorsa notte ha invece letteralmente mandato in fumo i suoi progetti: «Fortunatamente la mia auto - prosegue - non è andata completamente distrutta, ma ha subito dei danni ingenti per i quali ho dovuto lasciarla in stallo presso un'autofficina in attesa di capire se e quando sarà possibile ottenere un risarcimento».

Le indagini

Il grave episodio ha destato scalpore in città proprio perché avvenuto nel cuore del centro storico. Non a caso il Comune ha deciso di potenziare il servizio di videosorveglianza che copre anche la zona del rogo e che quindi potrebbe fornire preziosi elementi per le indagini. Interviene l’assessore alla viabilità e responsabile della Polizia Locale, Francesco Melis: «La sicurezza urbana rappresenta una priorità per l'amministrazione. – dice - la videosorveglianza integrata, in contesti come questo, costituisce uno strumento importante per prevenire i reati, monitorare il territorio e garantire un ambiente più sicuro per tutti».

