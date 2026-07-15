Due assist di Messi e Lautaro al 92’: Argentina in finale 

Inghilterra 1

Argentina 2

Inghilterra (4-2-3-1) : Pickford, James (37' st O'Reilley), Stones (51' st Toney), Guehi, Spence (51' st Rashford), Rice (37' st Burn), Anderson, Rodgers, Bellingham, Gordon (27' st Konsa), Kane. In panchina D. Henderson, Trafford, Chalobah, J.Henderson, Mainoo, Eze, Saka, Madueke, Watkins. Ct Tuchel.

Argentina (4-4-2) : Emiliano Martinez, Molina (27' st Montiel), Romero, Lisandro Martinez (27' st Otamendi), Tagliafico (36' st Lautaro Martinez), Simeone (27' st De Paul), Paredes (19' st Nico Gonzalez), Mac Allister, E. Fernandez, Messi, Julian Alvarez. In panchina Musso, Rulli, Senesi, Medina, Barco, Lo Celso, Palacios, Almada, Nico Paz, Lopez. Ct Scaloni.

Arbitro : Elfath (Usa).

Reti : nel st al 10' Gordon, al 41' Enzo Fernandez, al 47' Lautaro Martinez.

Atlanta. Quarant'anni dopo la “Mano de Dios”, l'Argentina si ripete nel nome di Messi che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finale con la Spagna dei Mondiali 2026. In una gara, ad Atlanta, preceduta dalla tensione tra le tifoserie e dagli inni nazionali fischiati e seguita in campo da una lunga serie di falli, si comincia a giocare sul serio nella ripresa, al termine di un brutto primo tempo contrassegnato più da scontri e vere e proprie botte che da vere e proprie azioni.

All'inizio della seconda frazione inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albiceleste che prima coglie il palo con MacAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con un tiro maligno di Enzo Fernandez, messo in condizione di pareggiare dal “Diez” argentino. Ma non è finita, altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria.

Al 10’ della ripresa, dunque, il vantaggio di Gordon: ripartenza veloce dell'Inghilterra dalla destra, palla a Rodgers che la mette tesa verso il secondo palo, arriva Gordon, Molina se lo perde, e l'esterno inglese da due passi appoggia in rete. Quando mancano 5 minuti al 90’ ecco l'affondo argentino che vale il pari: angolo battuto corto con Messi che scarica per Enzo Fernandez che fa partire un destro a spiovere sul quale Pickford non arriva. Trovato il pari l'Argentina si scatena, prima prende il palo ancora con MacAllister e poi conclude la rimonta con Lautaro Martinez da poco entrato. Messi tiene vivo il pallone, punta Spence, crossa di destro, irrompe il capitano dell'Inter campione d'Italia che batte ancora Pickford.

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