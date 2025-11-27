Due aspiranti gestori per il centro anziani

Due aspiranti gestori per il nuovo centro anziani . Una buona notizia visti che a chiacchiere si sono fatti avanti in tanti ma nessuno (per ora) vuole l’ex casa dell’anziano di via Cannas.

Lunga attesa

L’unica speranza, per evitare che decine e decine di famiglie di Carbonia continuino ad andare a caccia dei pochi posti disponibili nelle uniche grandi strutture del territorio preposte all’assistenza della terza età, è che decolli il centro integrato per anziani che il Comune ha predisposto in via Dante. E stavolta la speranza che ciò avvenga presto è davvero lecita: due giorni fa, alla scadenza dei termini, sono state registrate due candidature per la concessione in uso dell’ex scuola professionale che il Comune, con un milione di euro, ha ristrutturato di sana pianta dato che era chiusa da anni. «Le proposte sono due – conferma l’assessora alle Politiche sociali Irina Piras – e gli uffici inizieranno immediatamente ad analizzare le offerte tecniche: confidiamo che saranno proposte ricche e articolate in modo da poter magari entro il 2026 tornare ad offrire un servizio importante per la comunità». Il bando di gara scadeva lo scorso 27 ottobre ma il Comune ha dovuto riaprirlo e posticiparlo di trenta giorni perché nel corso dei sopralluoghi delle ditte interessate ci si era accorti che nel capitolato non era stato inserito il seminterrato. Non era stato coinvolto dai lavori di sistemazione dello stabile che sono stati conclusi due anni fa.

La struttura

Al momento ci sono alcuni aspetti chiari: i posti letto saranno almeno 24 (ma nelle stime potrebbero salire a oltre 30), ambulatori, locali fitness, un ampio giardino che si estende da via Dante ai palazzi di via Angioy. Il progetto iniziale prevedeva che metà dell’ex scuola (costruita attorno al 2000) fosse destinata all’accoglienza dei giovani migranti ma tre anni fa il Comune era riuscito a ottenere dal Governo il nullaosta affinché l’intero compendio venisse riservato all’assistenza degli anziani. Ma per un capitolo positivo che sta per aprirsi, un altro resta chiuso dal 2016: è l’anno in cui dovette serrare i battenti la casa dell’anziano di via Cannas perché non era a norma. Era attiva dal 1972. L’edificio, un ex albergo operaio, è di Area e da allora l’ente non è mai riuscito né a venderlo né a darlo in affitto: «Non sono mancate manifestazioni di interesse, – sottolinea il direttore generale Matteo Sestu – ma poi all’atto pratico nessuno ha formalizzato richiesta: finirà entro poche settimane nel novero dei beni che con una delibera apposita cercheremo di dare in concessione».

RIPRODUZIONE RISERVATA