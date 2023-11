Due arzille nonnine di 102 anni 

Il mese di novembre lega la vita di due ultracentenarie, nuoresi di adozione: Francesca Pinna e Caterina Fenu, che l’8 e il 16 hanno compiuto 102 anni. Francesca Pinna è nata a Galtellì nel 1921, si sposa a Nuoro e si trasferisce in città, nel rione di Seuna. Dall’unione con il marito Antoneddu Pintori nascono tre figli, che le hanno regalato sei nipoti e quattro pronipoti; il prossimo nipotino nascerà a dicembre. Nonna Francesca oggi vive da sola, è credente e va tutte le mattine in chiesa, ama cucinare, leggere e raccontare aneddoti storici che ricorda nei minimi dettagli. Sino all’anno scorso prendeva il “postalino” per andare in cimitero.

Caterina Fenu è nata a Sinis ed è cresciuta a Santu Predu, l’altro rione storico dell'Atene sarda, dove da bambina giocava tra le stradine ricche di cultura, respirava il profumo dei “papassini” che preparava la madre e ha conosciuto Francesco Congiu Pes, Salvatore e Sebastiano Satta. È stata alunna di Mariangela Maccioni, ha poi seguito le sue orme diventando a sua volta maestra dopo il diploma a 18 anni, insegnando in varie scuole di tutta l’Isola, l’ultima la scuola elementare di San Giuseppe a Nuoro. Caterina non ha mai voluto sposarsi per non rinunciare al lavoro. Ogni sera recita il rosario e ascolta tanta musica.

RIPRODUZIONE RISERVATA