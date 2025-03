Due arzanesi arrestati per rapina 

Martedì scorso hanno assaltato il supermercato Carrefour di Grosseto. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato i presunti responsabili: Nicola Nieddu, 28 anni, e Alessandro Demurtas (19), entrambi di Arzana. I ladri in trasferta sono rinchiusi in una cella del carcere di Grosseto, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida dove gli indagati verranno assistiti dall’avvocato Marcello Caddori. Con l’operazione di ieri, il personale dell’Arma è convinto di aver chiuso il cerchio sulla rapina avvenuta nel tardo pomeriggio del 25 marzo scorso. Erano le 17.15 quando due uomini con il cappuccio della felpa tirato sopra il cappello e una sciarpa a coprire parte del volto, si sono lanciati sull’unico cassiere in servizio in quel momento. In base alla ricostruzione dell’accaduto, ottenuta grazie ai filmati dell’impianto di videosorveglianza, uno dei due malviventi ha preso alle spalle il cassiere e lo ha immobilizzato, mentre l’altro gli ha intimato di aprire la casa. ICompletato l’assalto, i due sono scappati con un bottino di 500 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le indagini, cristallizzandole dopo quattro giorni. Gli inquirenti sono convinti che i due responsabili della rapina al supermercato siano stati proprio Nieddu e Demurtas, i cui nomi erano già presenti sulle banche dati delle forze dell’ordine: nel recente passato sono stati indagati a vario titolo per detenzione di droga e armi. I due giovani sono stati arrestati in una stanza d’albergo dove i militari li hanno trovati in possesso di droga e coltelli.

