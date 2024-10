Due arresti per la rapina al centro scommesse 

Il blitz era nell’aria da giorni. Troppi i movimenti in caserma, un via vai continuo delle forze dell’ordine: ieri all’alba i carabinieri di Sestu sono piombati a Irgoli; i colleghi di Quartu nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari. Con loro, gli uomini dello Squadrone cacciatori eliportato di Abbasanta e della Squadra Mobile della Questura di Cagliari.

Il blitz all’alba

In manette sono finiti due dei presunti autori della violenta rapina del 9 ottobre scorso al Centro scommesse “Planetwin365”, di via Cagliari a Sestu dove, dopo una furibonda colluttazione col gestore del locale e della moglie (Dino Deiana e Roberta Matzuzzi), tre banditi avevano arraffato contanti per 1800 euro e si erano dati ad una precipitosa fuga. Gli inquirenti ritengono di averne catturato due: Joan Florian Monne, 33 anni di Irgoli e Paolo Todde, 63 anni di Cagliari. I carabinieri li hanno fermati nelle loro abitazioni, a oltre 200 chilometri di distanza. I due, sorpresi nel sonno, non hanno reagito arrendendosi ai militari guidati dal maggiore Michele Cerri e dal luogotenente Riccardo Pirali che hanno seguito in queste due settimane tutte le fasi dell’inchiesta. Nel pomeriggio di ieri Todde e Monne sono stati tradotti al carcere di Uta.

Le accuse

Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dal Gip Manuela Anzani, su richiesta del Pubblico ministero Ginevra Griletti: per loro l’accusa è quella di concorso in rapina. Domani potrebbero essere interrogati alla presenza dei loro legali con la possibilità di raccontare la proprio verità. I carabinieri di Sestu e del Nucleo operativo di Quartu li avrebbero inchiodati attraverso le immagini di diverse telecamere di videosorveglianza e di qualche testimonianza. Inutile tentare di saperne di più. Il riserbo è totale con le indagini ancora da chiudere: i carabinieri cercano infatti un terzo complice che avrebbe fatto parte del “commando” che ha assaltato il centro scommesse.

L’assalto

Durante la violenta rapina del 9 ottobre, i malviventi avevano anche aggredito i gestori del locale: Dino Deiana e la moglie Roberta Matzuzzi, avevano reagito spintonando uno dei due banditi che avevano fatto irruzione all’interno dopo essersi coperti il volto con una maschera. Per tutta risposta Deiana era stato malmenato col calcio di una pistola e colpito alla testa, tanto che era finito in ospedale dove è rimasto ricoverato per una settimana. I malviventi si erano poi allontanati fuggendo prima a piedi e poi in auto e facendo perdere le loro tracce. Erano stati momenti drammatici con l’assalto filmato dalle telecamere del centro scommesse, mentre la fuga sarebbe stata ugualmente immortalata da alcune telecamete piazzate lungo la strada.

L’inchiesta

L’indagine è stata portata avanti con determinazione dagli uomini della Stazione di Sestu e del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu in collaborazione con la Squadra Mobile di Cagliari. Le forze dell’ordine, coordinate dal maggiore Cerri e dai luogotenenti Pirali e Piras, hanno raccolto in tempi rapidi riscontri investigativi rilevanti che hanno convinto la Procura a richiedere l’emissione delle misure cautelari di custodia in carcere nei confronti dei due sospettati.+

L’ipotesi investigativa

Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato il 63enne a colpire il gestore col calcio della pistola al capo. Il 33enne, invece, avrebbe inizialmente svolto il ruolo di “palo” fuori dal locale, ma sarebbe poi intervenuto per supportare il complice in difficoltà nel corpo a corpo col gestore. Una volta entrato, avrebbe minacciato entrambi i gestori con un’arma, prima di fuggire con il bottino.

