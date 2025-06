Due arresti per fermare la paura 

Dopo quasi due anni di tensione e paura, Siniscola si sveglia con una svolta tanto attesa. All’alba di ieri, è scattata un’operazione coordinata delle forze dell’ordine che ha portato all’arresto di due uomini ritenuti i principali responsabili di una lunga serie di attentati, minacce e atti intimidatori che hanno sconvolto la comunità baroniese. In manette sono finiti Dario Tuveri, 37 anni, e Luca Venale, 41, entrambi del paese. I due sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu, su richiesta del procuratore Andrea Jacopo Ghironi, con l’accusa di aver pianificato ed eseguito almeno quattro attentati e una tentata rapina in banca ad Olbia. A loro carico gravi elementi indiziari raccolti nel corso di un’articolata indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Siniscola, in collaborazione con gli agenti del commissariato di polizia.

Scia di terrore

Oltre quaranta episodi in pochi mesi, tra incendi dolosi di auto, esplosioni e tentate rapine, hanno scandito un clima di autentico terrore a Siniscola. A complicare l’attività investigativa, la scarsità di impianti di videosorveglianza in paese e l’omertà di molti residenti, sottolineata dagli investigatori, spesso riluttanti a collaborare con le forze dell’ordine per paura di ritorsioni. Nonostante ciò, gli inquirenti sono riusciti a risalire ai presunti responsabili grazie a un’indagine portata avanti con metodi tradizionali e tecnologici: pedinamenti, appostamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali. Particolare attenzione è stata data al modus operandi di Tuveri e Venale, che «si muovevano prevalentemente di notte, a piedi attraverso stretti viottoli o a bordo di auto prese a noleggio o intestate a terzi per evitare controlli», hanno spiegato gli inquirenti.

Tentata rapina e movente

Le accuse sono quelle di atti persecutori per gli incendi alle auto (quattro quelli contestati) di un 27 enne e della sua famiglia, ma anche di tentata rapina. Tuveri e Venale (difesi da Gianluca Sannio e Giuseppe Casu) erano seguiti da tempo: a marzo erano stati fermati a Budoni, mentre pianificavano una rapina alla filiale del Banco di Desio di Olbia. Avevano una pistola scacciacani modello Glock, passamontagna e un piano dettagliato di fuga che prevedeva l’occultamento del bottino all’interno del sacco di un aspirapolvere, appositamente acquistato per l’occasione.

Tuveri poi mise a segno il colpo, ma da solo, ad aprile, finendo in manette. Altri due giovani, considerati complici marginali dei due, risultano indagati ma non sono destinatari di provvedimenti restrittivi. Sui moventi dietro la lunga serie di intimidazioni si continua a indagare: l’indagine potrebbe dare sviluppi.

