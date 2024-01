Due aree verdi in via Procida e via Levanzo 

Sono state aperte al pubblico venerdì due nuove aree verdi al Quartiere del Sole. La prima, di circa 5.000 metri quadri, è in via Procida. Si tratta di un giardino recintato, con un percorso fitness completo, un’area giochi per bambini e un’area relax, con la messa a dimora nuovi esemplari arborei e arbustivi. La seconda, di circa 1.000 metri quadri, in via Levanzo è stata adibita ad area cani aperta.

Gli interventi sono ricompresi nei lavori di recupero e potenziamento di aree verdi degradate che hanno interessato 27 zone cittadine. «Abbiamo riqualificato due spazi che necessitavano da tempo d’intervento, nella zona più prossima al viale Poetto, con installazioni che completano i precedenti interventi realizzati nel quartiere», ha commentato il sindaco Paolo Truzzu.

