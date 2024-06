Due aree cani  nel nuovo parco 

Passi in avanti a Sestu per la riqualificazione del quartiere Dedalo, una delle aree più giovani alla periferia dell’abitato.

In questi giorni sono state aperte le aree per i cani, mentre stanno per concludersi i lavori per un nuovo parco nello stesso punto, in viale Vienna. Lo annuncia l’assessora Roberta Argiolas, responsabile del Verde Pubblico: «Ora si può fruire delle due aree cani, quella per le taglie medio piccole e quella per le grandi. Entrambe sono state attrezzate con fontanella, panchina e cestino per deiezioni. Presto sarà installata la cartellonistica definitiva al posto di quella temporanea, per consentire l’accesso ai tanti proprietari di cani. Entro la fine del mese finiremo anche gli altri lavori», promette l’assessora, «avremo così valorizzato un'area abbandonata a lungo, con uno spazio verde e attrezzato che oltretutto migliorerà nel tempo grazie agli alberi che cresceranno». «Continua il nostro impegno per rendere le aree verdi sempre più belle e decorose», è il commento della sindaca Paola Secci.

RIPRODUZIONE RISERVATA