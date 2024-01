Due appuntamenti sulla storia del Castello 

In occasione del “Cagliari Urban Fest – Generazioni Metropolitane” che propone al Castello di San Michele la collettiva “Bucolica Urbana”, Orientare (la coop che gestisce il centro culturale) ha organizzato due iniziative collaterali.

All'esposizione, visitabile fino al prossimo 25 febbraio sono state collegate due iniziative che, oltre a essere in linea con gli argomenti del festival di arte urbana e arti visite ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Asteras, metteranno in risalto le bellezze della fortezza cagliaritana.

Il primo appuntamento è per domenica alle 11 con l'Aperitivo al Castello, iniziativa dedicata alle famiglie. Accompagnati dalle guide, i partecipanti potranno scoprire le vicissitudini storiche della celebre fortezza cagliaritana e apprezzare le 77 opere della nuova mostra Bucolica Urbana. Al termine del percorso, sarà offerto un calice di vino di una cantina regionale, o una bevanda analcolica per i più piccoli.

Domenica 28 gennaio, alle 10,30, è in programma un'iniziativa dedicata ai più piccoli con la Colazione al Castello e il laboratorio didattico UrbanArte. Le guide accompagneranno i bambini alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti di Cagliari, il Castello di San Michele, e in un percorso alternativo, giocoso, legato alla mostra Bucolica Urbana, spunto essenziale per il successivo laboratorio didattico durante il quale i bambini dovranno costruire lo skyline di una loro città ideale. Il laboratorio sarà preceduto da una colazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA