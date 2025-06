Due appartamenti, prove di autonomia 

Integrazione e autonomia per le persone con disabilità mentale. Sono gli obiettivi del progetto Gruppi Appartamento, finanziato coi fondi del Pnrr e andato in porto grazie alla sinergia del Comune di Sassari e dell’Asl 1. Ieri si è tenuta la presentazione in via Oriani, nei due appartamenti dove andranno a vivere 12 ospiti, dai 18 ai 55 anni, in carico al Dipartimento di salute mentale e ai Servizi sociali dei comuni che fanno parte del Plus, Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino. «La missione- spiega Anna Maria Ginanneschi, responsabile del Servizio riabilitazione residenziale psichiatrica Asl- è lavorare sulla capacità degli individui di rendersi indipendenti». Condividendo gli appartamenti rimessi a nuovo con circa 300mila euro mentre i restanti 415mila, a cui Palazzo Ducale ha aggiunto ulteriori 150mila, saranno indirizzati alla gestione. E sarà la Cooperativa Incontrocorrente con l’assistenza e la vigilanza a tenere le fila del progetto, che prevede anche corsi e tirocini formativi. «Per acquisire- sottolinea il sindaco Giuseppe Mascia- competenze spendibili nella vita di tutti i giorni e nel mondo del lavoro». «Il progetto- aggiunge Paolo Tauro, commissario Asl -intende accelerare il processo di de-istituzionalizzazione della persona». È anche il primo programma realizzato in ambito socio sanitario a Sassari con le risorse del Pnrr. «Potrebbe diventare- conclude l’assessora Lalla Careddu- un’alternativa agli inserimenti prolungati nelle strutture». (e.fl.)

