Due anziani prigionieri in casa 

In via Alessandrini 5 a Guspini, al quarto piano, una coppia di anziani vive da 50 anni in una delle case popolari dell’Agenzia regionale per l’edilizia pubblica residenziale (Area). Da quattro anni, però, i due ultraottantenni sono di fatto sequestrati in casa perché l’ascensore è perfettamente funzionante ma il suo utilizzo è vietato a causa di un cavillo amministrativo. Lei, Teresina Marroccu, 84 anni, sabato scorso è stata ricoverata in ospedale: per farle raggiungere il piano strada è stato necessario portata giù a forza di braccia su una sedia, gradino dopo gradino.

«Arresti domiciliari»

Scale inaffrontabili anche per il marito, Giovanni Caddeo, 87 anni, che ha recentemente subìto la frattura di un femore e necessita di cure e sedute di fisioterapia: si muove solo grazie all’aiuto dei figli e delle nuore. «Ci troviamo in questa situazione come se fossimo agli arresti domiciliari», racconta: «Non riesco a fare le scale, e senza ascensore tutto è più difficile».

Il degrado delle case popolari si trasforma in una vera e propria prigionia. La situazione della signora Marroccu è quella di una persona che, non potendo più deambulare, avrebbe bisogno di uscire per visite mediche, fisioterapia e cure essenziali. Per lei, poter rivedere il cielo non è solo un desiderio, ma una necessità. «Siamo davvero stanchi di stare chiusi dentro casa», sono le poche parole che vuole dire, seccata dalla situazione.

Segnalazioni a vuoto

Nonostante le numerose segnalazioni, anche attraverso la stampa, nulla è stato fatto per risolvere il problema che affligge non solo la famiglia Caddeo ma tutta la palazzina. Un disagio aggravato dalle difficoltà quotidiane, come portare in casa la spesa, reso ancora più pesante dal fatto che le luci delle rampe di scale siano spente perché collegate alla stessa linea elettrica dell’ascensore.

«L’ascensore funziona – racconta Raffaella Fanari, la nuora che, assieme ai figli della coppia, segue l’annosa vicenda – ma è stato bloccato a causa di una disputa relativa al pagamento della manutenzione alla ditta». Il problema nasce dal fatto che l’utenza dell’impianto risulta ancora intestata a una famiglia che non risiede più nello stabile e che, da quanto si apprende, non ha pagato. Di conseguenza, tutti i condomini sono stati considerati morosi, nonostante alcuni – tra cui la coppia di anziani – abbiano versato regolarmente le quote.

I tentativi del Comune

Fanari non attribuisce colpe al Comune: «Hanno fatto il possibile, la responsabilità non è loro. Si tratta di qualcosa che deve essere risolto dall’alto». I parenti dei due anziani hanno spesso cercato di trovare una soluzione, provando anche a riunire gli altri condomini per saldare il debito, ma senza successo. «Avevamo anche proposto ad Area di pagare direttamente la ditta delle manutenzioni e poi trattenere la somma dagli affitti. Tuttavia, nulla è stato fatto», aggiunge Fanari.

«Via le barriere»

L’assessora all’Edilizia pubblica residenziale, Stefania Atzei, ha più volte inoltrato segnalazioni non solo ad Area ma anche al prefetto di Cagliari che, qualche tempo fa, aveva ammonito l’agenzia regionale auspicando una rapida risoluzione della situazione per evitare un esposto alla Procura della Repubblica. Esposto che ora partirà: «Lo inoltreremo presto. L’abbattimento delle barriere architettoniche a favore di questi inquilini deve essere la priorità», conclude Atzei.

