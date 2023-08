Due anziane sorelle travolte sulle strisce 

Grave incidente ieri mattina in via Trieste a Selargius dove due sorelle – Elvira e Anna Cara, 75 e 70 anni – sono state travolte da un'auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali rialzate. A investirle l'auto condotta da un'altra donna, anche lei di Selargius.

Immediatamente soccorse, sono state accompagnate in codice rosso in ospedale: una è stata ricoverata al Brotzu, l'altra al Policlinico. Elvira Cara ha riportato diverse fratture: per lei la prognosi in serata era ancora riservata. Meno gravi le condizioni della sorella che dovrebbe guarire in alcune settimane: anche in questo caso la prognosi è legata agli accertamenti in atto in ospedale.

Le indagini

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Al momento alla donna che era alla guida dell’auto, è stata ritirata la patente. La conducente si è comunque subito fermata, facendo scattare anche i soccorsi. Sul posto anche il comandante della polizia locale Marco Cantori: i vigili urbani hanno raccolto diverse testimonianze che potrebbero contribuire a chiarire meglio le fasi dell’incidente. L’investitrice avrebbe chiarito di non aver visto le due donne attraversare la carreggiata, forse perché abbagliata dal sole.La Polizia locale potrebbe avere acquisito anche le immagini di una telecamera piazzata lungo via Trieste, una delle strade più trafficate che unisce Selargius a Monserrato. Una via con tante attività commerciali, un distributore e anche l’Ufficio postale dove pare fossero dirette le due sorelle per ritirare la pensione.

La dinamica

L’incidente si è verificato dopo le 9: secondo i primi accertamenti le sorelle Cara stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Improvvisamente è spuntata una Chevrolet condotta da una donna di 59 anni, alcuni automobilisti si sarebbero fermati per dare la precedenza alle due pensionate. Poi è sopraggiunta la Chevrolet che ha travolto le due sorelle finite rovinosamente a terra. L’investitrice si è immediatamente fermata e ha chiesto aiuto. Poco dopo sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasferito le due sorelle al Brotzu e al Policlinico. Poi l’avvio dei rilievi sulla strada da parte della polizia locale col traffico in tilt e con pesanti disagi per tutti gli automobilisti costretti a utilizzare le strade laterali.

