Due anticipi pesanti: l’Ilva va a Santa Teresa 

Il tabellone della Coppa Italia propone oggi (ore 17) due anticipi validi per il ritorno degli ottavi di finale. In campo Ossese-Atletico Uri (andata 1-1) e Santa Teresa Gallura-Ilvamaddalena (1-0). In caso di parità nel numero totale di reti segnate tra andata e ritorno, si procederà direttamente con i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai quarti.

Al “Walter Frau” di Ossi, i bianconeri e l’Atletico Uri di Massimiliano Paba si giocano la qualificazione in una sfida ancora apertissima dopo l’1-1 dell’andata. Arbitra l’incontro Vincenzo Melis di Ozieri, con assistenti Antonio Carboni di Olbia e Samuel Fronteddu di Nuoro.

Al “Tomaso Mariotti” di Santa Teresa, invece, la formazione di Celestino Ciarolu parte dal vantaggio dell’1-0 ottenuto all’andata e potrà contare sul fattore campo e su due risultati utili su tre. L’Ilvamaddalena, però, ha tutte le potenzialità per ribaltare il risultato: anche questo è un match da tripla. Dirige Simone Fonnesu di Sassari, coadiuvato da Alessandro Ventuleddu e Andrea Cubeddu, entrambi della sezione di Sassari.

Il programma degli ottavi di finale si completerà domani (ore 17) con le altre sei sfide: Buddusò-Taloro Gavoi (andata 2-1), Iglesias-Carbonia (1-1), Nuorese-Tortolì (3-0, in programma al Comunale di Oliena), Sant’Elena-Ferrini Cagliari (1-3, si gioca a Settimo San Pietro), Tempio-Calangianus (1-0) e Villasimius-Lanusei (2-1).

