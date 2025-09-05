VaiOnline
Coppa Italia Eccellenza
06 settembre 2025 alle 00:19

Due anticipi pesanti: l’Ilva va a Santa Teresa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il tabellone della Coppa Italia propone oggi (ore 17) due anticipi validi per il ritorno degli ottavi di finale. In campo Ossese-Atletico Uri (andata 1-1) e Santa Teresa Gallura-Ilvamaddalena (1-0). In caso di parità nel numero totale di reti segnate tra andata e ritorno, si procederà direttamente con i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai quarti.

Al “Walter Frau” di Ossi, i bianconeri e l’Atletico Uri di Massimiliano Paba si giocano la qualificazione in una sfida ancora apertissima dopo l’1-1 dell’andata. Arbitra l’incontro Vincenzo Melis di Ozieri, con assistenti Antonio Carboni di Olbia e Samuel Fronteddu di Nuoro.

Al “Tomaso Mariotti” di Santa Teresa, invece, la formazione di Celestino Ciarolu parte dal vantaggio dell’1-0 ottenuto all’andata e potrà contare sul fattore campo e su due risultati utili su tre. L’Ilvamaddalena, però, ha tutte le potenzialità per ribaltare il risultato: anche questo è un match da tripla. Dirige Simone Fonnesu di Sassari, coadiuvato da Alessandro Ventuleddu e Andrea Cubeddu, entrambi della sezione di Sassari.

Il programma degli ottavi di finale si completerà domani (ore 17) con le altre sei sfide: Buddusò-Taloro Gavoi (andata 2-1), Iglesias-Carbonia (1-1), Nuorese-Tortolì (3-0, in programma al Comunale di Oliena), Sant’Elena-Ferrini Cagliari (1-3, si gioca a Settimo San Pietro), Tempio-Calangianus (1-0) e Villasimius-Lanusei (2-1).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Le pale non passeranno sui nostri muretti a secco»

La rivolta dei sindaci galluresi: ci difenderemo dall’assalto 
Andrea Busia
L’emergenza

Antincendio, smobilita la flotta degli elicotteri

Base già chiusa a Sorgono,  poi si fermeranno le altre 
Andrea Artizzu
generazione z

Un lavoro in volo, un sogno in palio

Le storie dei giovani candidati ai posti di assistente di bordo con Emirates 
Sara Marci
Regionali

Decaro accetta: «Puglia, ci sono» Brivido Emiliano

L’uscente: «Se c’è Vendola corro anche io». Poi rinuncia 
L’inchiesta di Viterbo

Caso turco, il “passaporto jolly”

Documento unico per molti individui. Kaya e Atik, la pista del crimine comune 