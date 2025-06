Due anni senza Kata  «Oggi sarebbe così» 

Firenze . Kata a sette anni, le guance meno paffute, lo stesso sguardo vivace, capelli lunghi e volto sorridente. È questa l’immagine ricostruita sulla fisionomia che Mia Kataleya Chicllo Alvarez potrebbe avere oggi, a distanza di due anni dalla scomparsa dall’ex albergo Astor di Firenze dove viveva con la madre e il fratellino in uno degli alloggi occupati abusivamente. Era il 10 giugno 2023: da allora della piccola Kata, all’epoca 5 anni, non si è saputo più nulla. «La sistematica verifica delle numerose segnalazioni di avvistamento della bambina, pervenute dall’Italia e dall’estero, finora non ha sortito esiti positivi», spiega la Procura che indaga per sequestro.

L’immagine è stata divulgata, «affinché chiunque sia oggi in possesso di utili informazioni possa segnalarle ai carabinieri di Firenze, al numero 0552061». Un mistero, quello della scomparsa di Kata, a partire dal perché del suo rapimento: le piste battute nel tempo hanno spaziato dallo scambio di persona al giro di droga, dal racket delle stanze occupate nell’ex hotel fino anche ad abusi a sfondo sessuale. Le indagini vanno avanti, anche a livello internazionale. I «punti fermi» dell’indagine: il fatto che sia stata portata fuori dall’ex hotel e che non sia passata dai varchi dell’Astor non avendo le telecamere di sorveglianza registrato nulla.

