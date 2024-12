Due anni di lavori: vie di fuga, ingressi bar e nuovi palchi  

Per tanti anni sono state belle stagioni di note di notte, concerti che hanno riempito le estati dei cagliaritani con nomi al neon, facendo ritrovare l’eco dei tempi che furono quando il catino di viale Fra Ignazio rimbombava di popolo e musica. Ma siccome il monumento non c’era più, e rischiava di perdersi per sempre, nel 2013 è stata decisa la chiusura. L’intervento del Ministero della Cultura, prima, quello della magistratura, poi. Sappiamo come è finita: nessuno ha preservato l’Anfiteatro e nessuno ci ha fatto più spettacoli. Adesso, però, l’amministrazione cambia radicalmente registro. «Parliamo di uno dei segni distintivi della città di Cagliari. Un monumento importantissimo, dobbiamo lavorare per consentire alle cittadine e ai cittadini ma anche ai turisti di poterlo visitare, almeno per una parte, entro l'estate. Poi passeremo a lavori più importanti per la sistemazione complessiva, per l'accoglienza, per le vie di accesso e di fuga. E in generale per restituire alla città un luogo che vogliamo possa essere frequentato tutto l'anno», dice l’assessore ai Lavori Pubblici Yuri Marclias. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA