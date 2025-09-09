VaiOnline
Carabinieri.
10 settembre 2025 alle 00:24

«Due anni di indagini contro traffici di droga e assalti ai portavalori» 

«Abbiamo aumentato le attività operative: arresti, sequestro piantagioni di marijuana e di tutte le sostanze stupefacenti, i responsabili di omicidi e furti scoperti, e l’importante operazione per l’assalto ai portavalori: i carabinieri che operano in Sardegna sono motivati, addestrati e sempre pronti all’azione». Così il generale di divisione, Stefano Iasson, comandante uscente della Legione Carabinieri della Sardegna ha voluto omaggiare i suoi militari durante la cerimonia per il passaggio di consegne, ieri mattina nella caserma Zuddas di via Sonnino, al suo successore, il generale di brigata Francesco Rizzo.

Iasson era arrivato nell’Isola nel settembre 2023. «Sono stati due anni meravigliosi. Lascio il cuore in questa terra meravigliosa: ero arrivato felice e vado via con dispiacere. La Sardegna merita l’attenzione e l’amore da parte di tutti i carabinieri che operano nel territorio».

Alla cerimonia ha partecipato il comandante interregionale Podgora, il generale di corpo d’armata Aldo Iacobelli. Nel piazzale, davanti a uno schieramento delle diverse componenti dell’Arma, erano presenti le principali autorità civili, militari e religiose di tutta la Regione. Iasson, nel suo discorso, ha voluto ringraziare tutte le istituzioni «per la grande collaborazione e disponibilità» e soprattutto i «carabinieri che ha avuto l’onore di coordinare in questi due anni». Andrà a Roma a comandare la divisione delle Unità Mobili dell’Arma. Felice per l’incarico ricevuto il nuovo comandante della Legione, Rizzo: 53 anni, nato a Erice, arriva da Roma dove ha prestato servizio come vice comandante della Legione Lazio. (m. v.)

