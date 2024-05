Due anni di attesa per avere risposte su una pratica edilizia 

Due anni d’attesa per un progetto dimenticato all’ufficio urbanistica del Comune di Sant’Antioco e ad oggi, l’iter non è ancora concluso.

Lo denuncia Susanna Mura, che evidenzia il forte ritardo e il rischio di non poter più vendere il suo terreno a causa della lentezza registrata e all’assenza di risposte. «Il 2 agosto del 2022 ho presentato un progetto per il rifacimento di un rudere in campagna - dice - trascorso diverso tempo, di fatto, sono scaduti i termini senza sapere più nulla. Poi, all’improvviso chiedono delle integrazioni che inoltriamo il 9 gennaio scorso e di nuovo, silenzio assoluto fino alla scorsa settimana quando ho chiesto spiegazioni all’ufficio e mi dicono che questa pratica era stata ferma perché chi doveva occuparsene, era in malattia. Adesso mi dicono che devo aspettare altri 55 giorni per la conferenza di servizi. A causa di tutto ciò, rischio di vedere saltare la vendita del terreno dove c’è il rudere. In questo modo, si mantiene tutto bloccato, l’edilizia, i progettisti, ci sono ricadute importanti sull’economia locale. Dal palazzo, il primo cittadino sottolinea che non si tratta di una prassi abituale. «Esistono pratiche a giorni zero e altre invece a 30 giorni - dice Ignazio Locci - poi ci sono casi particolari, come gli accertamenti di conformità, dove per andare incontro al cittadino, si mantiene la pratica in carico e si chiedono chiarimenti e pratiche in integrazione. L’alternativa sarebbe rigettarle in prima istanza con il “silenzio-rigetto. Nel caso specifico, c’è un ritardo che ora vedremo di recuperare. Naturalmente l’esito della pratica dipende dalla conferenza di servizio».