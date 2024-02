«Due ampi ingressi  per poter accedere alle antiche rovine» 

I lavori per la sistemazione del bastione di Santa Caterina e la valorizzazione museale degli scavi archeologici prevede un incremento della spesa di mezzo milione di euro. Secondo l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda l’intervento dovrebbe durare un anno. «Il progetto prevede la ricostituzione del piano della terrazza del bastioncino che sarà integralmente ripavimentato in granito grigio fiammato, analogamente a quanto realizzato nella terrazza Umberto I», spiega Deidda. «Sarà realizzato un grande solaio sospeso sugli scavi archeologici, privo di appoggi all'interno delle rovine. In considerazione della particolare articolazione del sito, la struttura che permetterà la visita agli scavi avrà accesso tramite due varchi sulla parete laterale del bastione, dal lato del Palazzo Boyl. Il varco posto sulla sommità della scalinata immetterà in una struttura sospesa sullo scavo dalla quale si potranno apprezzare i resti delle costruzioni medievali e quanto rimane delle tombe dell'età del bronzo. Dal varco posto più in basso si accederà, passando per l'originaria scala romana intagliata nella roccia, all'ipogeo, costituito da una antica cisterna punica di grandi dimensioni riadattata con l'aggiunta di due nuovi vani scavati lateralmente».

RIPRODUZIONE RISERVATA