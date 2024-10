Due amici e un sogno: aprire la barberia 

Il sogno nel cassetto era aprire una barberia insieme e l’hanno realizzato aprendo due anni fa “Simone al quadrato” in corso Umberto, a due passi dallo storico cinema Joseph. Un salone (come si chiamava una volta), che unisce la naturale innovazione con tanti aspetti del passato. Ecco perché i clienti sono molti giovani, ma non mancano le persone di una certa età che hanno ritrovato l’ambiente vissuto nelle barberie di una volta.

La scelta

Una scelta ormai controcorrente rispetto a quella di tanti ragazzi che preferiscono abbandonare il paese di origine alla ricerca di uno stipendio sicuro. il 29enni Simone Deligia e Simone Schirra invece hanno deciso di investire nel loro paese, Ghilarza, mettendosi in proprio e suggellando così anche nel lavoro un’amicizia nata quando erano bambini. Un traguardo raggiunto quasi senza accorgersene, considerate i tanti aspetti che uniscono i due professionisti. Oltre al nome e all’anno di nascita, hanno innumerevoli passioni in comune.

Amicizia storica

«Aver frequentato le scuole primarie e secondarie insieme ha consolidato il nostro rapporto di amicizia - affermano all’unisono - Dopo il percorso scolastico la scelta professionale è andata ancora di pari passo. Tanta gavetta con la frequenza di corsi e attività di crescita. E poi la decisione di aprire la barberia. Oltre alla professione ci accomuna la la passione per il calcio».

La passione

«Siamo cresciuti insieme prima nelle giovanili del Ghilarza e poi abbiamo indossato la stessa maglia anche a Paulilatino e Norbello». In questa stagione hanno accettato la proposta del Sedilo che milita in Seconda categoria e sino a questo momento i fatti hanno dato loro ragione visto che la squadra è prima in classifica e loro due sono stati fino a oggi grandi protagonisti: Schirra ha segnato cinque gol mentre Deligia ci ha messo del suo fornendo due preziosi assist al collega. «L’unica cosa che non ci unisce - dicono i due Simone - è il tifo per la squadra di serie A. Uno di noi parteggia per l’Inter, l’altro per il Milan ma questo non è mai stato motivo di discussione o conflitto». Ma, oltre il calcio, davvero mai un bisticcio? «I punti di vista diversi su tante cose ci sono – ammettono sorridendo - ma abbiamo trovato un bell’equilibrio che ci fa andare d’accordo».

Barberia-ritrovo

La loro barberia è intanto diventata con il tempo un punto importante di incontro e aggregazione dove gli argomenti sono i più disparati. Tema dominante è ovviamente il calcio, soprattutto dilettanti, considerato che anche diversi clienti giocano in squadre dei paesi vicini.

RIPRODUZIONE RISERVATA