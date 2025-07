Due ambulatori per l’assistenza sanitaria ai turisti 

Al via in Ogliastra l’assistenza sanitaria estiva destinata esclusivamente turisti e non ai cittadini residenti. Da lunedì sono attive le sedi di Bari Sardo e Tortolì che assicurano ai turisti in vacanza in Ogliastra le prestazioni normalmente offerte nelle rispettive sedi di residenza dal medico di medicina generale.

La sede di Tortolì è aperta da lunedì 7 luglio, in via Monsignor Virgilio 66. In questo caso la Asl Ogliastra ha attivato un servizio che coprirà l’ambito territoriale di Tortolì (che comprende anche i comuni di Girasole, Lotzorai e Baunei). L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì, con orario 9-13 e 15.30-19.30. In questa sede, oltre al medico, sarà presente in ambulatorio anche un infermiere.

Durante il weekend, l’assistenza sarà garantita dal medico di continuità assistenziale (che riceve nei medesimi locali di via Monsignor Virgilio). Anche l’ambulatorio di Bari Sardo è operativo da lunedì 7 luglio, in località Torre di Barì. Dal lunedì al venerdì ci sarà un medico in servizio, con orario 9 -12 e 16-19. Anche in questo caso, durante il weekend, l’assistenza sarà garantita dal medico di continuità assistenziale (la sede si trova nel centro abitato del paese, in via Grazia Deledda, 6.

