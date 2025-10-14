Due algerini in cella per la traversata finita in tragedia 

Quella ferita in testa è stata provocata da un fortissimo colpo dopo la caduta sul barchino. E il viaggio che avrebbe dovuto cambiare la sua giovane vita è stato invece l’ultimo per un 27enne algerino, trovato morto sulla piccola imbarcazione ormeggiata a Porto Pino nello sbarco avvenuto la settimana scorsa, tra mercoledì e giovedì. Per quel fatto, al termine delle indagini lampo svolte dagli investigatori della Squadra Mobile, sono finiti sotto accusa due connazionali: Mohamed Tedjner Tine, 20 anni, e Mohamed Fateh Fefli, 27, dopo essersi allontanati dal centro d’accoglienza di Monastir prima ancora del fotosegnalamento, sono stati rintracciati nella zona di via Roma. Grazie alle testimonianze e ai video della traversata, sono accusati non solo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dunque di essere gli scafisti della traversata finita in tragedia, ma anche di omicidio nautico, non avendo preso nessuna precauzione o misura di sicurezza durante il viaggio sul barchino da Annaba a Porto Pino. Su disposizione della pm Rossella Spano i due sono stati accompagnati nel carcere a Uta.

Le indagini

Il lavoro in stretta sinergia tra Squadra Mobile, Immigrazione, Scientifica e commissariato di Carbonia è iniziato subito dopo l’arrivo, a Porto Pino, del barchino con a bordo dieci migranti, uno purtroppo morto. Il medico legale intervenuto sul posto ha riscontrato un trauma cranico come causa del decesso, compatibile con un colpo violento subito durante la traversata. E subito dopo aver accompagnato gli altri connazionali al centro di Monastir, si è scoperto che due si erano allontanati. Grazie a una foto scattata durante lo sbarco, è stato possibile riconoscere uno dei migranti. Le ricerche sono iniziate subito in particolare nella zona attorno al porto di Cagliari. Mentre gli agenti della terza sezione della Squadra Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Davide Carboni, hanno raccolto informazioni importanti sulla traversata interrogando gli altri sette migranti.

Il prezzo e la tragedia

Alla guida del barchino di sei metri (la traversata è costata 25mila euro complessivi, pagati all’organizzazione che si è occupata di reperire l’imbarcazione e assoldare gli scafisti), secondo le testimonianze degli altri passeggeri, ci sarebbero stati Tine e Fefli. Dopo due ore di navigazione ci sarebbe stato l’incidente con la caduta del giovane. Nonostante la gravità del trauma, il viaggio è proseguito: se si fosse fatto rotta verso le coste algerine forse – è un’ipotesi – ci sarebbe stata una speranza di salvezza in più.

Le parole

Grazie al lavoro della Mobile, i due sono stati alla fine individuati in via Roma. Avevano anche 3.500 euro (il probabile compenso per il loro compito di scafisti) e i telefoni cellulari con dei video che li ritraevano alla guida del barchino e del 27enne in agonia (il corpo è stato riconosciuto dalla sorella arrivata in Sardegna). Durante l’udienza di convalida, i due algerini (assistiti dagli avvocati Carlo Beato e Luisanna Loi), hanno rilasciato delle dichiarazioni spontanee, spiegando di aver provato ad aiutare il connazionale, rianimandolo. E che rientrare in Algeria avrebbe potuto creare dei pericoli per tutti gli altri. Il giudice, visti gli indizi e il pericolo di fuga, ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere.

