In piazza Giovanni XXIII un muro anonimo diventa un capolavoro di street art. L’ondata di falsi allarmi bomba che ha creato apprensione nelle scuole non ha rovinato, ieri pomeriggio, la festa degli alunni dell’istituto Santa Caterina. Sono stati loro – i ragazzi della 2° e 3° A del plesso Cima - i protagonisti dell’affollata cerimonia di inaugurazione di un “murale partecipato” realizzato insieme all’artista Federico Carta, in arte Crisa. Un’opera di grande impatto, con al centro due alberi che sostengono il mondo, che ha trasformato la parete laterale dell’edificio scolastico, dalla parte di via dei Giudicati.Presente il sindaco, Massimo Zedda, che ha rivelato di essere un estimatore di Crisa dai tempi delle sue “balene”. Nota stonata il rifornitore abbandonato proprio di fronte al murale. «Purtroppo ce ne sono diversi così», ha sottolineato il primo cittadino, «intendiamo recuperare questi spazi, anche se bonificarli non è semplice». Emozionato Crisa: «Abbiamo lavorato sulla memoria per raccontare la piazza, un’opera che vuole essere anche un omaggio a Pinuccio Sciola».

Soddisfatti Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi, che ha promosso l’iniziativa, e il dirigente scolastico, Massimo Spiga. Tra i presenti anche la vicepresidente del Consiglio comunale, Marzia Cilloccu, e l’assessore all’Urbanistica, Matteo Lecis Cocco Ortu. «Stiamo lavorando», ha detto la presidente della commissione Cultura, Marta Mereu, «affinché Cagliari possa dotarsi presto di una regolamentazione per la street art».

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