Due agenti aggrediti a Bancali 

Detenuto aggredisce a Bancali due agenti della polizia penitenziaria. È il sindacato Sappe a riferire sull’ennesimo episodio di violenza nella Casa circondariale sassarese. Domenica scorsa alle 21 l’uomo, classificato ad “Alta sicurezza” come terrorista islamico, dopo aver fatto la terapia insulinica si è allontanato dal reparto perché pretendeva di raggiungere l’ufficio della Sorveglianza. I poliziotti intervenuti per fermarlo hanno dovuto fronteggiare la furia della persona che ha colpito sul volto con diversi pugni uno dei due mentre l’altro ha riportato delle lesioni al braccio. Intanto l’associazione contesta ancora una volta la mancanza di un direttore e di un comandante in pianta stabile. «Non se ne sono accorti - accusa Donato Capece, segretario generale del Sappe - quei parlamentari accorsi a Sassari per Alfredo Cospito solo per fare demagogia e propaganda politica?». (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA