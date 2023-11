Due 22enni picchiati, minacciati e rapinati: tre ragazzi in carcere 

Accerchiati, schiaffeggiate, aggrediti e derubati. Notte, quella tra venerdì e ieri, di paura per due 22enni cagliaritani alla Marina: dopo la rapina hanno dato l’allarme e gli agenti della Squadra volante, impegnati in uno dei servizi di contrasto alla malamovida, hanno rintracciato tre giovani stranieri riconosciuti come gli autori dell’episodio e fermati con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Sono finiti così in manette, e accompagnati in carcere, Iyed Ferdjeni (18 anni), Ala Aouadi (23) e Mohamed Hafedh Jelassi (20), quest’ultimo denunciato anche per resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

L’allarme

I poliziotti hanno ricevuto la richiesta d’aiuto mentre si trovavano proprio nella zona della Marina per i servizi di controllo coordinati dalla questura e disposti dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per contrastare gli episodi di violenza, degrado e disturbo della quiete pubblica. Così quando dalla centrale operativa è arrivata la segnalazione di quanto avvenuto in via Sicilia, gli agenti delle volanti hanno raggiunto subito le due vittime. Pochi istanti per capire cosa fosse accaduto (i due hanno riferito di essere stati accerchiati, aggrediti e rapinati dei pochi soldi che avevano nel portafoglio), raccogliere la descrizione degli aggressori e sono iniziate le ricerche portate avanti anche con l’aiuto dei rinforzi.

Bloccati

Le pattuglie si sono messe subito al lavoro e i poliziotti hanno notato tre giovani, all’altezza di via Roma, che indossavano gli indumenti descritti dai due 22enni rapinati. I tre giovani hanno avuto un atteggiamento da subito poco collaborativo. Soprattutto, come ricostruito dagli investigatori, il ventenne che ha anche reagito provando ad aggredire e minacciare gli agenti. I tre giovani stranieri sono stati accompagnati in Questura e poi, su disposizione del pm di turno, accompagnati in carcere a Uta: sono accusati di rapina aggravata in concorso. Resta dunque molto alta la preoccupazione degli abitanti della Marina: nonostante le denunce e le segnalazioni, e anche davanti ai servizi delle forze dell’ordine, i problemi nel centro storico sono numerosi: rapine, furti, aggressioni, schiamazzi, danneggiamenti e situazioni di pericolo per i residenti.

