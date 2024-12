“Duce, duce” e saluti romani: assolti 

Fare il saluto romano non è reato. Lo ha ribadito il giudice del Tribunale di Cagliari, Andrea Deidda, assolvendo con la formula più ampia tre giovani che, una sera d’estate di sei anni fa, a Selegas, avrebbero inneggiato al “Duce” nel corso di un concerto in piazza organizzato per i festeggiamenti di Sant’Anna e Gioacchino, patroni del paese. Terminato il processo, dopo l’opposizione al decreto penale di condanna, Luca Sardara (30 anni), Stefano Denotti (41) e Gabriele Zedda (28), sono stati assolti perché il fatto non sussiste.

Concerto interrotto

La sera del 27 luglio 2018 in piazza a Selegas si stava tenendo il concerto dei “Golaseca”, una rock band isolana con un ampio seguito nell’Isola. Nel corso della manifestazione per la festa patronale del paese, i tre giovani – stando a quanto ipotizzato dalla Procura – avrebbero compiuto «manifestazioni usuali del disciolto partito fascista», in particolare facendo il «saluto romano» e inneggiando al “Duce” sotto il palpo, tanto da indurre i musicisti a interrompere il concerto. Il rischio, in caso di condanna per «Manifestazioni fasciste» è la reclusione sino a 3 anni.

L’assoluzione

Il decreto penale di condanna firmato nel 2019 della giudice Manuela Anzani è stato poi impugnato dall’avvocato avvocato Stefano Murgia (che difende Sardara e Denotti) e dalla collega Isabella Boi (che assiste Zedda). Si è così andati a dibattimento davanti al giudice Deidda che, ieri mattina, ha assolto tutti perché il fatto non sussiste. La sentenza potrebbe essere in linea con quanto disposto 19 gennaio di quest’anno dalla Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito come il saluto romano non sia illegale, a meno che non metta in pericolo l’ordine pubblico o promuova la rinascita di ideologie fasciste. Per leggere le motivazioni della decisione del giudice, però, bisognerà attendere 90 giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA