Ducati, sono felici in due 

Sepang. Torna a ruggire in Malesia Enea Bastianini che dopo i tanti guai fisici in stagione domina la gara dall'inizio alla fine vincendo per la prima volta con la Ducati ufficiale. La Rossa delle due ruote che festeggia sul podio anche Francesco Bagnaia, terzo, davanti al rivale per il titolo Jorge Martin, sul quale guadagna tre punti portandosi a +14 a due Gran Premi dalla fine (Qatar e Valencia). Secondo un ottimo Alex Marquez per il team Gresini capace di tenere il passo, per tutta la corsa, delle due Ducati factory.

Lieta sorpresa

A Sepang, dove si attendeva una nuova ed eccitante sfida per il campionato tra Bagnaia e Martin, a dare spettacolo è invece l'altro pilota della Ducati ufficiale che con una prova perfetta si riscatta dopo un anno davvero sfortunato, reagendo nel modo migliore alle voci che lo vorrebbero sostituito a fine stagione proprio dallo spagnolo della Ducati Pramac. Un’eventualità tutt’altro che campata in aria. Bastianini si trasforma in una tigre prendendo la testa della corsa fin dal semaforo verde e non sbagliando niente fino al traguardo curva dopo curva. In una gara complicata per le condizioni atmosferiche molto calde e delicata per la gestione delle gomme, la “Bestia” ha una marcia in più imprimendo un ritmo inavvicinabile per tutti, frutto di un feeling speciale con la pista, ma anche di un assetto perfetto della sua Desmosedici. Nemmeno Marquez junior, in gran forma per tutto il weekend malese, riesce a impensierirlo, restandogli a distanza di sicurezza per tutta la gara. «Non sono ancora al 100% a livello fisico. Però a livello mentale e di cuore sono al 100%. Solo io e pochi altri - i miei amici, la mia ragazza, la mia famiglia - sanno quello che ho dovuto passare per arrivare qui. Grazie a tutti loro, è fantastico», esulta. Sorride ed è felice anche Bagnaia che grazie una gara di controllo che frutta il podio guadagna sul rivale per il titolo Martin quando mancano 2 gare (più 2 Sprint) alla fine del Mondiale (in tutto sono 74 i punti ancora a disposizione). «Sono contento di essere riuscito a staccare un po' di più Martin in campionato», dice.

Moto2 e mercato

Ed è già festa in Moto2 per Pedro Acosta, ieri secondo, che si laurea campione del mondo (per la seconda volta) con due gare d'anticipo e si prepara al salto in MotoGp. A 19 anni e 171 giorni, lo spagnolo diventa il secondo più giovane campione del mondo della classe intermedia dopo Dani Pedrosa (19 anni e 18 giorni). Intanto, dopo l'incontro tra la Honda e il management di Luca Marini (il fratello di Valentino Rossi), le parti sono molto vicine a chiudere un accordo. Fermín Aldeguer dovrebbe prendere il posto di Marini in Mooney VR46.

