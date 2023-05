Ducati regine a Le Mans 

Le Mans. Vincendo in solitaria la Sprint Race di Le Mans, Jorge Martin (Ducati Pramac) ha interrotto la diarchia Bagnaia-Binder che fino al GP di Francia si era equamente divisa i quattro precedenti. Sul podio Binder e Bagnaia sono saliti comunque, come secondo e terzo, confermando di essere già diventati specialisti della corsa-bonsai . Bella prestazione di Luca Marini (Ducati Mooney VR46), quarto, davanti alla Honda ufficiale di Marc Marquez ed a Johann Zarco con la seconda Ducati Pramac. Ottavo e nono posto finale per le Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales.

Grazie al bottino di Le Mans Bagnaia ha consolidato la leadership della classifica piloti con 94 punti, +23 su Binder e la sua KTM, che hanno scavalcato Marco Bezzecchi (Ducati del team VR46), settimo nella Sprint e ora terzo nel mondiale con 68 punti. Quinto sulla griglia, Martin è partito fortissimo, fino a superare il poleman Bagnaia. Il madrileno è poi scappato, riuscendo a tagliare il il traguardo con quasi 2" su Binder. A mettere pepe in questa Sprint hanno provveduto soprattutto Bagnaia e Marquez, protagonisti di un bel duello condito da reciproci sorpassi e qualche strascico polemico per un contatto. Sulla pista di casa, dove sperava di poter rialzare la testa, Fabio Quartararo, partito 13°, è caduto a quattro giri dal traguardo.

La gara

Oggi alle 14 il “vero” Gp di Francia con “Pecco”in pole position e una prima fila con Francesco Bagnaia (Ducati), in Marc Marquez (Honda) e Luca Marini (Ducati). In seconda, Jack Miller (Ktm), Jorge Martin (Ducati) e Maverick Viñales (Aprilia).

