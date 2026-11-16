Il Ducati Lenovo Team ha confermato che Francesco Bagnaia non prenderà parte questo weekend al Gran Premio Repsol del Portogallo a causa della doppia frattura al piede destro riportata in Qatar.

Al posto del due volte campione del mondo Motogp a Portimão, per il penultimo appuntamento della stagione 2026, ci sarà il vicecampione del mondo nel Worldsbk, lo spagnolo Iker Lecuona, che sarà dunque alla sua sesta presenza stagionale, stavolta condividendo il box con il leader del Campionato Marc Marquez dopo la duplice top ten in Sprint e gara in Qatar al posto di Alex Marquez nel team BK8 Gresini Racing MotoGP. Pecco punta a tornare in azione per il finale di stagione 2026 a Valencia, nel weekend successivo a quello di Portimão per l'ultimo atto di un emozionante cammino in rosso Ducati prima di intraprendere un nuovo capitolo nel 2027 con Aprilia Racing.

Francesco Bagnaia è stato operato a Torino il 10 novembre, dopo la frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro nella caduta sulla pista di Losail, in Qatar, e l'intervento, secondo i medici, «è perfettamente riuscito», come hanno fatto subito sapere dal suo team, secondo cui «i medici hanno fissato con successo una piastra al quarto metatarsale del piede».

Per Bagnaia è già iniziata la fase della riabilitazione, con la speranza di un recupero tempestivo.

Nel frattempo la Ducati ha affidato la sua moto allo spagnolo Iker Lecuona, sul cui valore non ci sono discussioni e che può gareggiare alla grande a Portimão, in Portogallo, al posto del campione italiano.

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