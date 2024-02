Ducati da record con Bastianini 

Ancora una Ducati davanti a tutti nel secondo giorno dei test MotoGP a Sepang. Dopo quella “clienti” di Jorge Martin in 1'57”951, ieri è toccato a Enea Bastianini con la Desmosedici factory stampare il miglior tempo: 1'57”134, realizzato con carena e scarico nuovi. Un crono record, di oltre tre decimi più basso di quello che aveva portato in pole Francesco Bagnaia lo scorso anno in Malesia. Secondo a 139 millesimi Martin (Pramac), poi a 193 Brad Binder (KTM). Completano la top 5 l'Aprilia di Aleix Espargaro e Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale, che ha girato con serbatoio pieno. «È stata un'altra giornata positiva. Ora lavoriamo soprattutto per migliorare l'erogazione del motore», ha detto il bi-campione del mondo in carica.

Nella classifica seguono altre due moto di Borgo Panigale: sesto Fabio Di Giannantonio, settimo Alex Marquez. Solo 14° Marc Marquez con l'altra Ducati del team Gresini, ma chi l'ha osservato in pista ha avuto l'impressione che l'otto volte campione del mondo si stia nascondendo e aspetti domani. La Yamaha ha portato Fabio Quartararo al- l'undicesimo posto.

