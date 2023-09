Dubbio Radunovic-Scuffet, c’è Pereiro 

Dal turno infrasettimanale col Milan al posticipo di lunedì con la Fiorentina (ore 20.45, arbitro Di Bello). Il Cagliari anche ieri si è allenato ad Asseminello, con Ranieri che ha risparmiato i giocatori maggiormente utilizzati contro i rossoneri. Per loro scarico e palestra, mentre per gli altri il campo con attenzione al lavoro sull’intensità, quella che in Serie A fa la differenza.

Recuperi

Sempre out Capradossi, restano in personalizzato Jankto e Mancosu, che rischiano di saltare anche la trasferta di Firenze, come Desogus, parzialmente in gruppo. Al Franchi potrebbe invece esserci Pereiro. L’uruguaiano, fuori per un problema fisico fin dai primi giorni di ritiro in Val d’Aosta, è pienamente recuperato e spera di strappare la prima convocazione stagionale, cercando di recuperare posizioni nelle gerarchie di Ranieri.

Anti-viola

Questa mattina, col primo vero allenamento completo, Sir Claudio potrà avere qualche risposta in più per la formazione da opporre ai viola. Ai soliti dubbi su modulo e uomini si aggiunge quello sulla scelta del portiere. Il tecnico dovrà decidere se dare ancora fiducia a Radunovic dopo l’errore col Milan o dare una chance a Scuffet, che in questo avvio di stagione è sempre rimasto in panchina, tra campionato e Coppa Italia. (al. m.)

